The examples populate this alert with dummy content

INTEGRACIÓN Un verano sin exclusión Cerca de un centenar de menores en riesgo de marginación social participarán en actividades de verano en cinco escuelas de la ciudad miércoles, 14 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2017) Alcoy se vuelca en ofrecer un verano integrador a los niños con carencias. A día de hoy, hay 98 preinscritos de entre 3 y 17 años para participar en las cinco escuelas de verano con un modelo integrador: Salesianos Juan XXIII, Miguel Hernández, Carmelitas, Huerta Mayor y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Es el tercer año que la Conselleria de Políticas Inclusivas saca una línea de subvenciones que, por primera vez, en esta ocasión, cuenta con la aportación municipal presupuestada en 5.000 euros. El objetivo de las escuelas de verano es lograr que los menores en riesgo de exclusión social convivan con el resto de niños. El pilar más importante, destaca el Ayuntamiento, es el servicio de comedor, que asegure una adecuada alimentación a todos los participantes.