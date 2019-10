The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Un vertido de aceite obliga a cortar la calle Doctor Sempere tres horas La calle a la altura de Isabel La Católica hasta Sant Isidre ha estado siendo tratada a lo largo de toda la tarde para eliminar el aceite de motor martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La pérdida de aceite por parte de un vehículo ha obligado a cortar durante toda la tarde la calle Doctor Sempere en el tramo comprendido entre las calles Isabel La Católica y Sant Isidre. El aceite y la lluvia caída ha hecho peligrosa la circulación por esta vía en especial para motocicletas. El largo proceso para eliminar y limpiar los restos de aceite de motor han obligado a la Policía Local a redirigir el tráfico por esta calle del Ensanche durante vaarias horas hasta que se ha podido reestablecer el tráfico con normalidad.