The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Un viaje por Camilo Sesto Seguidores de Madrid, Murcia, Andalucía, Perú o México se trasladan a Alcoy para rendir el último aplauso al cantante jueves, 24 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/10/2019) Muchos seguidores no han dudo en dejar sus rutinas a un lado para viajar hasta Alcoy y poder estar, por última vez, junto a Camilo Sesto. Admiradores procedentes de Madrid, Murcia, Valladolid, Albacete u otros municipios de la Comunitat y de países como México y Perú han pasado por la capilla ardiente para ofrecerle su último aplauso y abrazo a un artista que han seguido desde hace muchos años. Una seguidora mexicana, en el especial Hoy por Hoy Alcoy, ha explicado que “a mí me cautivó su voz” hace muchos años y desde entonces asistió a sus conciertos “y también estuvimos en todos los eventos que se le hicieron en Alcoy”. Ahora han querido regresar a la ciudad para darle el último adiós. Visitantes nacionales e internacionales que, también, están aprovechando su estancia en la ciudad para realizar la ruta Camilo Sesto y así conocer los lugares en los que vivió y estudio el cantante antes de irse a Madrid.