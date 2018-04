The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Un viaje de éxito hacia la atención al cliente Bookaris, fundada por la alcoyana Noemí Mira, cumple 10 años con 25.000 reservas y cero quejas jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/02/2018) En los albores de la crisis económica y tras dar a luz a su primer hijo, la alcoyana Noemí Mira fundó la central de reservas online Bookaris. Una década después, la empresa está considerada como un caso de éxito en el sector con 25.000 reservas, más de 6 millones de euros facturados y 5,3 millones de usuarios. Estas cifras contrastan con el número de quejas por parte de los clientes: cero. “Nos ponemos en la piel del cliente. Si cancela el viaje, le devolvemos el dinero”, explica Mira. Con estas prácticas ha conseguido fidelizar a los clientes, como demuestra que el 30% de los usuarios son recurrentes. Las cifras de la empresa son fruto de una “carrera de fondo”, lejos de la cultura del pelotazo. Noemí Mira no olvida los altibajos de la empresa durante sus 10 años de vida. Según explica, el tamaño reducido de la empresa ha sido clave para ajustarse a los cambios del mercado. “Al contrario de lo que sucede con grandes estructuras, hemos podido adaptarnos de forma fácil”, relata en la sesión de Productología de RADIO ALCOY. La CEO de la empresa, biznieta del arquitecto Vicente Pascual, padre del modernismo alcoyano, ha conseguido conciliar la vida profesional y la familiar con este negocio. Esta compatibilidad era inviable en su anterior ocupación como directora de hotel en Benidorm.