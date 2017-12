Un viatge que va acabar en novel·la

Lluis Català Gadea (Alcoi 1984) presenta aquest dimarts en Radio Alcoy la seva incursió en la literatura escrita. Este enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de València acaba de vore publicada la seva primera novel·la. Du per títol Vosté no està be. "Sempre m'ha cridat l'atenció eixa expresió. Quan diem 'esta persona no està bè'. Com podem saber que algú no està be?.

El llibre naix després d'un creuer que va fer l'autor a partir del cual construeix un thriller que es desenvolupa en l'Atlantic. Aborda la dificultat a conèixer a fons la real personalitat de quants ens envolten.