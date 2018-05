The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Una app para fomentar el turismo de experiencias La asociación Turismo Alicante Interior se apoya en las nuevas tecnologías para consolidar su producto martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La asociación Turismo Alicante Interior desarrolla una aplicación móvil para que el visitante pueda programarse su propia experiencia en la zona. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante y la Agència Valenciana de Turisme, persigue consolidar un producto con “gran potencial”, como ha destacado en RADIO ALCOY la vicepresidenta de la patronal, Indira Amaya. El turismo de experiencias es una de las grandes apuestas de la asociación. “El turista no reserva una noche de hotel para venir a dormir. Quiere hacer actividades”, ha resumido Amaya. Gracias a la colaboración entre empresas, las experiencias a ofrecer son múltiples: desde equitación hasta senderismo, rutas en bicicleta o deportes extremos, como el puenting. La oferta se completa con la “extraordinaria oferta de museos de la comarca” y las diversas propuestas culinarias. A través de la próxima app, desde su móvil el turista podrá configurar su paso por el interior de la provincia. “El sector turístico solo tiene un futuro: innovar y ofrecer un producto de gran calidad”, ha recalcado la vicepresidenta de la patronal, que ha subrayado las posibilidades que ofrece disponer de un aeropuerto como el de Alicante y de ofrecer un producto complementario al ya consolidado del litoral.