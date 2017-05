The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Una ‘arrancà’ de cine Amigos de la Música, con la colaboración del capitán moro de 2018, celebra el domingo (19.30 horas, teatro Calderón) un concierto de bandas sonoras de películas martes, 02 de mayo de 2017 La Fiesta de Moros y Cristianos de 2018 arranca con cultura, a través de un concierto de música de cine, el próximo domingo, a las 19.30 horas, en el teatro Calderón. Amigos de la Música cuenta con la Universal Simphony Orchestra para interpretar piezas de bandas sonoras como Lo que el viento se llevó, Gladiator o La Guerra de las Galaxias. El presidente de la entidad, Alfonso Jordà, recalca que es una iniciativa inédita en la ciudad. “La música de cine es la música clásica actual. Tiene piezas de gran nivel que nada tienen que envidiar a los grandes clásicos”, afirma. Este concierto cuenta con el apoyo del capitán moro del próximo año, Jordi Vaquer, de la filà Verdes. “Con este concierto comenzamos a anunciar la Capitanía. Creo que quedará fabuloso”, manifiesta. La Universal Simphony Orchestra está formada por profesores valencianos y está especializada en la interpretación de bandas sonoras de cine. La flauta solista de la orquesta es la alcoyana Marian Recuerda. Los socios de la Asociación de San Jorge pueden conseguir entradas a precio reducido en virtud del acuerdo suscrito entre esta entidad y Amigos de la Música.