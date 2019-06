The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Una avería deja sin luz a comercios, viviendas y los semáforos de la Alameda Los operarios de Iberdrola trabajan a esta hora para reparar el daño y reponer el suministro martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una avería en un transformador, producida sobre las 16:30 horas, ha dejado sin luz a 250 puntos de la avenida de la Alameda en Alcoy, según informan fuentes de Iberdrola. Este fallo, por una parte, ha provocado el apagón en los semáforos de esta principal vía, por lo que la Policía Local está regulando la circulación de vehículos y de peatones. Y, por otra, también ha dificultado la apertura y el servicio que realizan los comercios de la zona. A esta hora, los operarios están trabajando en solucionar el problema y recupera el suministro eléctrico, según las citadas fuentes.