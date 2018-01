The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA “Una banca diferente es posible” Nacho García, director de Caixa Popular en Alcoy, destaca la proximidad de la entidad como propuesta de valor para acercarse al cliente martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/01/2018) Caixa Popular aterrizó hace dos años en Alcoy. Y lo hizo para quedarse, como señala su director, Nacho García, que defiende la política y los valores de la cooperativa de crédito. “Se puede hacer una banca diferente”, asegura García a través de la proximidad al cliente, al que colocan en el centro de operaciones de la entidad. “Nuestro tamaño nos permite ajustarnos a lo que necesita el cliente, a ofrecer todos los servicios que precise”, añade. La caja ya es la primera entidad financiera valenciana por activos y finalizó el ejercicio con unos depósitos de 1.350 millones de euros, lo que representa un incremento del 3 % con respecto al anterior. La cooperativa obtuvo unos resultados brutos de 10,1 millones de euros en el ejercicio de 2017, lo que supone un aumento del 25 % respecto al año anterior.