TRADICIONES Una bendición de animales con sol El acto de la bendición por Sant Antoni se ha celebrado con normalidad ante la iglesia de San Mauro y San Francisco - En la Glorieta, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy ha preparado una chocolatada y un mercadillo solidario sábado, 18 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (18/01/2020) La tradición de la bendición de animales vinculada a la festividad de Sant Antoni se ha podido celebrar con normalidad pese a la amenaza de tormenta que parece seguro que llegará este domingo. Con frío pero con sol, quienes han querido participar en esta bendición de han reunido primero en la Plaça de Dins donde se han repartido pañoletas para las mascotas, luego han subido por la Plaza de España y la calle San Nicolás hasta llegar a la Plaza Ramón y Cajal donde se ha realizado esta bendición a cargo del cura párroco de las parroquias del Centro, José Luis Llopis. Al tiempo, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy ha organizado una chocolatada y un mercadillo en la Glorieta donde han informado sobre su actividad y han puesto a la venta productos con los que recoger fondos para su actividad diaria en especial en el albergue municipal. Esta previsión de temporal ha hecho que se aplazara la Romeria a Sant Antoni y la posterior rostida del domingo. Sí se celebrará la misa, pero no en la Ermita del paraje, sino en la iglesia de San Mauro y San Francisco a las 12,30 horas.