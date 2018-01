The examples populate this alert with dummy content

ECOLOGÍA Una biotrituradora elimina restos agrícolas en Mariola y Font Roja para evitar quemas Medio Ambiente estudia ofrecer el servicio a los propietarios privados de los dos parques naturales para reducir el riesgo de incendio martes, 23 de enero de 2018 Los parques naturales de la Font Roja y la sierra Mariola cuentan desde principio de año con una biotrituradora para eliminar restos de poda, evitar las quemas y reducir el riesgo de incendios. Las juntas rectoras de ambos parajes tienen sobre la mesa un proyecto para ofrecer la trituración a los propietarios privados como alternativa al uso del fuego. El objetivo a medio plazo es conseguir "cero quemas" en el ámbito de los parques naturales, según afirma el director conservador de los parques naturales de Mariola y Font Roja, Salvador Palop. "Hay que cambiar la cultura del fuego para eliminar restos de poda y limpiar los márgenes de los bancales", señala Palop. La biotrituradora funciona en los parajes para eliminar los restos de poda generados por las brigadas de ambos parques. El material triturado se esparce sobre el terreno para evitar incendios y reducir la erosión del suelo. Palop explica que la intención es ofrecer el servicio de trituración a los propietarios particulares de, al menos, los terrenos protegidos de los dos parques. "Queremos facilitar a los propietarios el abandono de las quemas", manifiesta el director conservador. El proyecto en el que ya trabaja la conselleria consiste en utilizar la trituradora para destrozar el material que acumulen los propietarios. Salvador Palop razona que las "actuales condiciones climáticas", sin lluvia y con temperaturas altas, impiden mantener las quemas agrícolas como medio para eliminar los residuos del campo.