T'agraden els contes, la fantasia i els dolços? A la Bruixa Xocolata també!!! Ah, que encara no saps qui és Xocolata? I què esperes per conéixer aquesta bruixa esbojarrada i divertida que sempre té gana de llepolies, d'amics i de màgia? Silvia Colomer, autora del text del llibre i Sergi Olcina, autor de les il·lustracions, ens han presentat a Radio Alcoy la seua obra d'aquesta manera. Tant Sílvia com Sergi defineixen la protagonista com una bruixa gens dolenta.

El llibre La Bruixa Xocolata editat per Lletra Impresa Edicions està a l'abast del públic en les llibreries. Aquest dimecres 3 de gener hi haurà un nou contacontes i presentació del llibre a la Biblioteca Pública d'Onil, a les 18.00 h.