NADAL ALCOIÀ Una Cabalgata muy especial El desfile de los Reyes en Alcoy presenta numerosas particularidades que lo diferencian del celebrado en el resto de municipios jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Cabalgata de Alcoy es única. Muchas son las particularidades que la diferencian de las celebradas en el resto de la geografía española. La más antigua 133 ediciones contemplan el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los magos de Oriente llegan cada 5 de enero desde 1885. Espectáculo costumbrista La llegada de los monarcas conserva un aroma a tradición gracias a una estética invariable basada en la Judea del siglo I y trajes típicos del siglo XVIII. ¿Cuál es el rey ‘negre’? El rey negro, Baltasar, desfila en segundo lugar, lo que ha llevado a confundirlo con Gaspar. La declaración de la Cabalgata como BIC resolvió que el orden en Alcoy es Melchor, Baltasar y Gaspar. Abrazos reales Los reyes desfilan sobre camello. Y no cesan de besar a los niños que les acercan sus pajes reales. El público es, en sí mismo, una parte indispensable del desfile. Los pajes A los magos los acompañan cientos de pajes, que van accediendo a las casas con largas escaleras. Ellos son los encargados de repartir los regalos. La Adoración Cuando el desfile llega a la plaza de España, los reyes acceden al belén viviente a los sones de El Mesías de Haendel para ofrecer al niño Dios los dones bíblicos: oro, incienso y mirra. Regalos adelantados Los niños de Alcoy tienen el privilegio de ser los primeros en recibir los regalos. No han de esperar a la mañana del Día de Reyes. Los Magos visitan sus casas mientras discurre la comitiva. Parte de una trilogía La Cabalgata no es un hecho aislado. Se enmarca en un tríptico de desfiles navideños: la adoración de los pastores y el Bando que proclama la venida de los Reyes. Inocencia No busque carrozas patrocinadas en el séquito de los Reyes en Alcoy. La Cabalgata es un patrimonio que los alcoyanos no venden y mantienen al margen de las factorías del entretenimiento La más popular La Cabalgata es del pueblo. De quienes forman el séquito, desde el antorchero al bailador, de quienes le ponen música, de quienes la organizan. Y de cuantos se emocionan a su paso.