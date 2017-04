The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Una calle Entenza más innovadora, sostenible y accesible El Ayuntamiento se fija un año para reformar Entenza con un presupuesto de 2 millones de euros. ./ El documento conserva dos carriles para la circulación aunque reduce las plazas de aparcamiento para aumentar las aceras martes, 04 de abril de 2017 Sostenibilidad, innovación e integración. Bajo estos tres pilares sale a la luz el proyecto de reforma de Entenza, que el Ayuntamiento ha presentado en público este martes, 4 de abril. El documento final, fruto de una reivindicación vecinal que ha durado décadas, se marca el plazo de un año para su ejecución, valorada en 2 millones de euros. Los principales ejes del proyecto de reforma de una de las calles principales de Alcoy, pendiente de licitación, tienen como resultado la conservación de dos carriles destinados al tráfico pero un aumento de las aceras, incrementando el espacio destinado al viandante de un 30% a un 55%. La consecuencia es la eliminación de plazas de aparcamiento que explica el alcalde, Antonio Francés, "se verá compensada en otras zonas del Eixample". No obstante, Francés ha querido destacar el carácter innovador y sostenible del proyecto: "Los trabajos contemplan la incorporación de la iluminación led y de materiales descontaminantes, además de arbolado y vegetación; es también un proyecto innovador porque se basará en sistemas de gestión del tráfico y paneles informativos basados en las últimas tecnologías". En tercer lugar, el proyecto de reforma de Entenza apuesta por el modelo integrador al ajustarse al recién presentado Plan de Accesibilidad.