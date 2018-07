The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICAS SOCIALES Una campaña 'con gancho' para llamar a la solidaridad El Ayuntamiento lanza un concurso a los alumnos de l'Escola d'Art para diseñar la campaña publicitaria de la Trobada per la Solidaritat, que este año se traslada al mes de diciembre en la sala Àgora sábado, 21 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Diseñar la mejor campaña publicitaria para captar grandes dosis de solidaridad en las próximas Navidades. Este es el objetivo que ha marcado el Ayuntamiento en el concurso que ha planteado a los alumnos del ciclo superior de Gráfica Publicitaria de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi dentro de la Trobada per la Solidaritat que acoge la ciudad y que, en esta 22 edición, plantea novedades. La primera de ellas es que el Ayuntamiento prevé que la campaña se lance a partir de octubre y que sirva de antesala a la cita solidaria, que se celebrará el 1 de diciembre en la sala Àgora. "El cambio de fecha responde a la necesidad de acercar el encuentro a la época solidaria por antonomasia, la Navidad", ha remarcado la concejal de Políticas Sociales, Aroa Mira, un cambio que, a la vez, ha venido de la mano de la campaña promocional. Los ganadores Los tres alumnos componentes del grupo ganador del concurso recibieron el pasado viernes en el Ayuntamiento un premio valorado en 500 euros. Su propuesta fue la mejor valorada de entre los tres proyectos finales presentados a concurso, todos ellos de carácter curricular. Cada uno de los alumnos responsables de los otros dos proyectos fue galardonado con 50 euros, que se destinarán a la adquisición de material. El Ayuntamiento prevé presentar próximamente el contenido de la campaña, que se intensificará en los centros escolares de la ciudad y tendrá presencia en las calles a través de mupis.