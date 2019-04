The examples populate this alert with dummy content

TROFEO FILAES Una carrera BTT con 47 participantes es la gran novedad En el encuentro se hizo el sorteo de todas las competiciones de la edición de este año, que tendrá lugar el viernes 19 y sábado 20 de abril viernes, 29 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp ficheros asociados FICHERO Sorteo Trofeo Filaes 2019 El Centre d’Esports acogió anoche una reunión de sus representantes con los delegados de cada filà, donde se trataron varios temas, destacando el diálogo, la participación y el consenso en todas las decisiones que se aprobaron. En el encuentro se hizo el sorteo de todas las competiciones de la edición de este año, que tendrá lugar el viernes 19 y sábado 20 de abril. Hay que destacar como novedad la incorporación de una prueba BTT, que ha contado con 47 personas festeras inscritas que harán un recorrido de 10 Km en los alrededores del Polideportivo Francisco Laporta, Vía Verde, etc. Es importante señalar que al ocupar medio natural se está a la espera de la autorización de Conselleria. La prueba se llevará adelante siempre que no se decrete alerta 3 por incendios, tal como ocurre en todas las pruebas de estas características. Habrá un ganador individual y también por equipos, contando el tiempo de los 2 primeros de cada equipo, que tendrán de 2 a 5 componentes. Hay 2 filaes que tienen 9 y 6 inscritos, por lo que harán dos equipos. Otra novedad es que se ha propuesto que el raspall se traslade a la calle Sant Jaume. Hay que destacar que no hizo falta realizar ninguna votación, puesto que todas las decisiones aprobadas fueron consensuadas entre todas las personas que asistieron, podemos destacar entre otros acuerdos, que en las categorías alevín e infantil el criterio que decidirá el desempate en la clasificación entre dos equipos, será después del resultado entre estos 2 equipos, el que menos goles en contra tenga, de este modo se fomentará que no se buscan goleadas en estas categorías inferiores. También se llegó a un acuerdo para que los partidos de varias categorías duren menos tiempo para cuadrar mejor los horarios en unos casos y en otros como en cadete donde y hay una liga de 5 con una final posterior, no tengan demasiada carga. Hay que destacar que este año la final de fútbol sala senior con la que se clausura el Trofeo será a las 19 horas, para intentar acabar a tiempo para poder ir a El Collao a apoyar al Alcoyano que ha retrasado su horario hasta las 20.30 para no coincidir. Finalmente, Alberto Belda resaltó que se adecuará la cuesta de bajada al campo 3 porque «la petanca utiliza medio campo y el otro medio lo utilizaremos por aparcamientos, tenemos el plano y el estudio realizado para utilizar este campo como aparcamiento mientras se llevan adelante las obras de ampliación del Polideportivo, dado que los fines de semana su utilización es mínima, el plano indica que caben 280 vehículos, durante el trofeo, daremos servicio para que más de 100 coches puedan aparcar aquí». En cuanto a la participación este año es parecida a la de los últimos años, bajando de forma puntual en alguna competición como el baloncesto o el fútbol 7 veteranos que tienen 2 equipos menos. En petanca a pesar de que hay 2 filaes que no pueden participar por no haberse presentado el año pasado, la participación aumenta. El número final de inscritos no se sabrá hasta el 9 de abril, puesto que hasta este día las filaes todavía pueden hacer cambios e incorporar más personas festeras a sus equipos o dar de baja por lesión. Alberto Belda ha querido destacar que «hay muy buena sintonía en estas reuniones, todas las personas que han querido han participado y finalmente hemos llegado a todos los acuerdos con consenso, se nos presenta una nueva edición de un torneo que une fiesta y deporte, que llena el polideportivo y varias instalaciones de personas que tienen que disfrutar de esta fiesta».