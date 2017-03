The examples populate this alert with dummy content

BENIARRÉS Una compleja operación aérea inicia la obra de la Cova de l'Or La Diputación destina 105.000 euros para convertir el yacimiento neolítico en un museo que genere rutas turísticas entre la costa y el interior sábado, 11 de marzo de 2017 El traslado aéreo de más de diez toneladas de material ha permitido iniciar esta semana las tareas de adecuación y musealización de la Cova de l’Or de Beniarrés, un proyecto con el que la Diputación de Alicante pretende convertir este importante enclave en un reclamo turístico del interior de la provincia. La inversión prevista es de 105.000 euros para conservar, poner en valor y hacer visitable “uno de los espacios arqueológicos más importantes del Neolítico en Europa”, señala la Institución provincial. El difícil y complejo acceso por tierra al yacimiento, que también será remodelado, ha propiciado la intervención del helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha sido el encargado de transportar la maquinaria, las herramientas y los utensilios necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos con el fin de evitar riesgos. El diputado de Emergencias, Arquitectura y Servicios Generales, Jaume Lloret, ha explicado que “la cueva está en estos momentos cerrada al público y lo que se pretende con esta ayuda es musealizarla y hacerla visitable de forma controlada”. Asimismo, Lloret ha matizado que “esta propuesta, impulsada por el Gobierno Provincial, busca recuperar los hitos patrimoniales e históricos de los municipios del interior para convertirlos en un polo de atracción de turistas, complementario a la oferta de sol y playa de nuestro litoral”. La inversión para la ejecución del proyecto se realizará en varias anualidades: 25.000 euros en 2016 y 60.000 euros en 2017. Las acciones previstas, según ha explicado Lloret, son la mejora y señalización de los caminos y senda que conducen a la cueva, la adecuación del entorno, la fabricación e instalación de un nuevo cerramiento y la disposición de medidas de seguridad. El proyecto incluye la limpieza interior de la cavidad, las actuaciones arqueológicas necesarias y la instalación de pasarelas que permitan al público un itinerario para su visita. También pretende la Diputación musealizar la caverna y su entorno con información. Toda la zona dispondrá de iluminación artificial. Las obras se completan, según el acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de Beniarrés, con otros 10.000 euros anuales en 2018 y 2019 para la difusión y dinamización cultural de este bien patrimonial. Las áreas de Arquitectura y Emergencias de la Diputación de Alicante participan conjuntamente en el desarrollo de estos trabajos que, además, cuentan con la colaboración del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y están dirigidos por el director del Servicio de Arquitectura de la institución provincial, Rafael Pérez.