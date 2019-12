The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Una década de autovía El tramo de circunvalación lleva activo diez años acercando la conexión con Alicante y Valencia y sacando el tráfico pesado del casco urbano miércoles, 11 de diciembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (11/12/2019) Se cumplen diez años de la apertura del primer tramo de la autovía, el de la circunvalación de Alcoy. La obra supuso una mejora de las comunicaciones de la ciudad hacia Alicante y Valencia. El estreno de la nueva carretera nacional en diciembre de 2009 derivó en una descongestión de tráfico pesado en el casco urbano, como recordaba en la tertulia el socialista Alberto Belda "Quita el transporte pesado de la ciudad. Se nos olvida muchas veces lo negativo que teníamos. Recordamos Entenza como estaba y que suponía que todos los camiones pasaran por dentro de la ciudad. Y eso lo hemos olvidado porque tenemos algo positivo como es la autovía, que llegó tarde pero llegó". El portavoz del PP, Quique Ruiz, en la tertulia apuntaba que esta nueva infraestructura suponía una oportunidad pero también daba otra visión. "Genera oportunidades y amenazas. Es decir, de la misma manera que puede venir la gente, se puede ir. Por tanto, la ciudad tiene que estar preparada para poder ofrecer una capacidad competitiva que retenga lo que tenemos y que pueda hacer que llegue en nuevas empresas, nuevos ciudadanos, nuevos turistas, etcétera". Rosa García, portavoz de Ciudadanos, destacaba que la apertura de la autovía conllevó la reducción de tiempo de viajes a Ibi, por ejemplo, "a la mitad, y eso lo podemos extrapolar a destinos más alejados y ver la importancia de la infraestructura porque cuando las distancias se acortan, como en este caso, se disminuyen los costes de transporte y se facilitan las actividades económicas". Desde Guanyar Alcoi, su concejal Pablo González, pone el foco en la relevancia a la inversión en el transporte público y en la gestión de las infraestructuras de comunicación. Desde la plataforma consideran "por una política que cambie el transporte de mercancías, dando más predominancia al ferrocarril, que reduzca el transporte de coches" y por apostar "por la gestión de las infraestructuras". El tren Alcoy-Xàtiva también ha sido punto de análisis, tras el anuncio de más de 7 millones de euros en la mejora de este ferrocarril. Los tertulianos, entre otras cuestiones, han remarcado la necesidad de que se incremente el número de viajes para dar más servicio a los usuarios. Cristian Santiago es portavoz de Podem. "Lo que es muy importante -dice- es incrementar las frecuencias. Porque si queremos dar un servicio a la ciudadanía, y a nuestro entorno, es imprescindible que se incremente las frecuencias para que sea un tren de cercanías en condiciones". Marius Ivorra, portavoz de Compromís, también abogaba porque la ciudad "necesita tener una conexión con el corredor Mediterráneo. Ese es el futuro. Tenemos que conseguir que Alcoy no se quede fuera del corredor y no tengamos que lamentar de aquí a unos 30 años que llega la conexión tarde".