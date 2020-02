The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Una década de espera La plataforma No més precarietat reivindica la apertura del Centro de Enfermos Mentales del Barranquet de Soler viernes, 14 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/02/2020) Afectados, familiares y representantes políticos han salido este viernes a la calle a solicitar que se desatasque la situación del Centro Especifico de Enfermos Mentales y que por diversas circunstancias ha visto dilatado su proceso de construcción durante 10 años. Jaume Brotons, integrante de la plataforma No més precarietat, ha recordado que las obras comenzaron en 2010 para albergar 40 plazas destinadas a cubrir la demanda de Alcoy y comarca. Tras los sucesivos cambios de gobierno, local y autonómico, el año pasado finalizaron las obras. Los trabajos posteriores, para hacer frente al deterioro y actos vandálicos, se dieron por concluidos en el mes de julio. Brotons ha reclamado que se reactive la inspección del CEEM para que la Generalitat pueda dar el visto bueno a la recepción el centro y poder proceder a su apertura. La plataforma ha reivindicado la apertura del centro, en un acto frente al parque del Barranquet de Soler.