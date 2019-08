The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO Una década reviviendo el pasado de Almudaina La torre almohade cumple diez años abierta al público tras su rehabilitación - La Diputación celebra mañana la efeméride con una jornada de acceso libre al monumento martes, 13 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/08/2019) Una década reviviendo el pasado de Almudaina en un enclave único. Y es que estos días se cumplen diez años desde que la torre almohade, construida a principios del siglo XIII, recuperara su esplendor, tras unas obras de rehabilitación sufragadas por la Diputación de Alicante, y abriese sus puertas al público. Más de 18.000 personas, entre escolares y visitantes procedentes de toda la geografía alicantina y del resto de España, han pisado esta fortaleza islámica, que es Bien de Interés Cultural y está gestionada por la Fundación MARQ. José Luis Seguí, alcalde de Almudaina, destaca las vistas que ofrece este lugar y que en su interior muestra las huellas e imágenes del pasado de esta pequeña población. Con motivo de este décimo aniversario, la Diputación de Alicante ha organizado para mañana miércoles una jornada de puertas abiertas, a las que Seguí invita a disfrutar. El horario para visitar el monumento este miércoles 14, con acceso libre, será de 9 a 13 horas y de 18 a 21 horas.