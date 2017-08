The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Una demanda bloquea el reinicio de las obras de la depuradora de Els Algars La empresa que frenó la ampliación de las instalaciones Algars por impagos reclama daños y perjuicios a la Generalitat – Agricultura no puede licitar la parte final del proyecto hasta que el juzgado resuelva el anterior contrato martes, 22 de agosto de 2017 La demanda presentada por la constructora responsable de la ampliación de la depuradora de Els Algars ha bloqueado el reinicio de las obras de las instalaciones, paralizadas en 2011. El juzgado de lo Contencioso ha admitido a trámite la demanda contra la Generalitat presentada por la unión de empresas que formaron Befesa y Ocide para instalar el sistema de reutilización de agua en la depuradora de Els Algars. Las empresas, que han solicitado la rescisión del contrato, reclaman daños y perjuicios a la Conselleria de Agricultura, cuyos impagos provocaron la paralización de la obra en 2011, tres años después de su inicio. La cantidad que piden como indemnización no ha trascendido. La conselleria ha explicado a RADIO ALCOY que está al día en los pagos y que ha negociado sin éxito que las empresas retomen los trabajos. La falta de acuerdo entre la contratista y la conselleria sobre la indemnización ha acabado en los tribunales, lo que va a retrasar la finalización de la obra. Tal y como recalca la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, hasta que no quede resuelto el contrato inicial la conselleria no podrá reanudar el proceso. Ante la petición de las empresas para resolver el contrato, la conselleria ha redactado un nuevo proyecto para acabar las obras de construcción del tratamiento terciario de la depuradora. La Generalitat lo encargó ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las anteriores contratistas sin tener que llegar a los tribunales. Está valorado en 2,3 millones de euros y un plazo de obra de un año. Sin embargo, recalca la conselleria, el proyecto no puede salir a concurso hasta que haya sentencia judicial sobre el contrato anterior. La ampliación de la depuradora fue adjudicada por 10 millones de euros. El coste de la obra alcanzaba en 2011 los 16,8 millones de euros, un sobrecoste de más de 60% del presupuesto inicial.