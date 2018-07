The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Una docena de conciertos y cinco propuestas cinéfilas conforman la oferta de julio en Alcoy La plaça El Fossar, la plaça de Dins, el auditorio Amando Blanquer, la Glorieta y la Font Roja, para la música, y la Uixola, la calle Teodoro Llorente, el Centenario, Cantagallet y la plaza Ferrándiz y Carbonell para el cine, son los espacios escogidos lunes, 02 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/07/2018) La ciudad ha inaugurado la programación del mes de julio con dos conciertos, este fin de semana, a cargo de la Corporació Musical Primitiva y la Orquesta Sinfónica de Alcoy. La oferta para pasar el verano en la ciudad durante este mes contempla, en primera instancia, doce conciertos que se enmarcan dentro de la Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales de la Generalitat Valenciana y l’Institut Valencià de Cultura, además de la Campaña de Música en los pueblos de la Diputación. La agenda prevé conciertos de bandas de Alcoy, grupos de dolçaina y percusión, en los espacios de la plaça El Fossar, la plaça de Dins, el auditorio Amando Blanquer, la Glorieta y la Font Roja. Los cinéfilos también van a poder disfrutar de su gran pasión con la oferta al aire libre que plantea Alcoy. Cinco películas para un público familiar, como Jurassic World y Gru 3, mi villano favorito, se proyectarán en cinco espacios distintos: la plaza de la Uixola, la calle Teodoro Llorente, el Centenario, Cantagallet y la plaza Ferrándiz y Carbonell. Por otro lado, la oferta de ocio y deporte contempla más actividades: los jueves 5, 12, 26 y 9 de agosto de 10 a 13 horas habrá actividades infantiles con hinchables en la piscina municipal. Además, los sábados de julio y agosto seguirá la campaña Descubre Alcoy con la Ruta Europea del Modernismo. También habrá visitas guiadas a la Sarga los domingos 1 y 15 de julio, y 5 y 19 de agosto. El domingo 29 de julio será la visita las excavaciones arqueológicas del Salt, y el domingo 26 de agosto, Escenarios de la crónica negra de Alcoy (1900 – 1936).