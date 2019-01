The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES Una empresa alcoyana adquiere una de las industrias del ibérico regional más reconocidas Eduardo Blanes compra la firma Cayetano Pantojo, ubicada en Extremadura, y abre tienda en Alcoy - El fundador es conocido también dentro del sector extremeño del ibérico por ser uno de los impulsores de la denominación de origen Dehesa de Extremadura viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/01/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2019) La sociedad Inversiones y Explotaciones Blanes SL, regentada por Eduardo Blanes, ha comprado la empresa Cayetano Pantojo por un euro, además de asumir la deuda de 2,8 millones. Un referente en los jamones de pata negra, como ha destacado el comprador. La empresa porcina, asentada en Higuera la Real, en el sur extremeño, se encontraba con problemas de liquidez por la fuerte inversión realizada hace ocho años. Por este motivo se ha visto obligada a desprenderse de su industria, creada oficialmente en el año 1987 por Cayetano Pantojo López, aunque su experiencia en el sector del porcino abarca desde la década de 1960. El fundador es conocido también dentro del sector extremeño del ibérico por ser uno de los impulsores de la denominación de origen Dehesa de Extremadura. La empresa alcoyana que ha adquirido la firma extremeña abrió este jueves una tienda con producto ibérico de Cayetano Pantojo en la calle Santo Tomás.