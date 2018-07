The examples populate this alert with dummy content

SECTOR INMOBILIARIO Una empresa compra edificios en el Centro para alquilar pisos a turistas y estudiantes Compromís muestra dudas ante la posibilidad que la “compra masiva” dispare el precio del alquiler miércoles, 18 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un grupo inversor de Valencia ha adquirido en los últimos meses cinco edificios en la zona Centro de Alcoy para habilitar apartamentos para turistas y estudiantes. Todos los inmuebles están situados en el área comprendida entre la plaza de Ramón y Cajal y la calle de San Francisco. Es el mismo tramo que será reurbanizado en los próximos meses. La empresa va a rehabilitar los edificios para destinarlos al alquiler tanto turístico como estudiantil, aprovechando la proximidad del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia y del nuevo aulario de la Universidad de Alicante. Una fuente del Ayuntamiento valora que empresas foráneas tengan interés por invertir en Alcoy. Especialmente en la deteriorada zona Centro de la ciudad, cuya recuperación se ve reforzada por el capital privado. La misma fuente señala que esta empresa no es la única que se ha interesado en Alcoy. La operación, sin embargo, genera dudas al grupo municipal de Compromís. Su portavoz, Màrius Ivorra, señala que la “compra masiva” de pisos puede derivar en que “una única empresa controle la mayoría de viviendas de alquiler de la ciudad, subiendo o bajando los precios según sus intereses”. El concejal nacionalista ve “interesante” el “movimiento económico en el sector inmobiliario”. No obstante, “puede influir en muchos particulares que han realizado inversiones modestas para alquilar viviendas a estudiantes, e incluso puede imposibilitar o encarecer el acceso al alquiler a los alcoyanos”.