Una empresa de jardins verticals es converteix en la millor iniciativa dins del programa Activa Àgora

L'Ajuntament d'Alcoi va engegar en el mes de març el programa Activa Àgora amb l'objectiu de recolzar als emprenedors portadors d'una idea de negoci que volgueren convertir-la en un projecte empresarial i, posteriorment, en empresa, tot açò sota el paraigua de l'espai municipal de l'Àgora Coworking. L'esment al millor projecte en aquesta primera edició ha sigut per a 'La chica de las plantas', de Llanos Doménech, una empresa de disseny i instal·lació de jardins verticals en interior i exterior les instal·lacions del qual permeten millorar el benestar, purificar l'aire, reduir el soroll, augmentar la biodiversitat i reduir les temperatures.

La iniciativa ha comptat amb el suport de la Diputació d'Alacant i la tutela i el desenvolupament ha sigut realitzat per l'equip tècnic del CEEI Alcoi-València. 35 idees empresarials van ser els que es van presentar a la fase de selecció amb l'objectiu de convertir-se en una empresa, de totes elles, es van seleccionar un total de 10 projectes empresarials de marcades característiques innovadores i diversificadores. Amb aquestes 10 iniciatives ha treballat l'equip tècnic del CEEI Alcoi-València a través d'accions de formació, tutela i promoció per a convertir-les en un projecte empresarial que puguen desembocar en la creació d'empreses reals generadores de riquesa i ocupació. Iniciatives que podran instal·lar-se en el coworking de l'Àgora per a aprofitar-se dels seus beneficis.

El programa Activa Àgora va finalitzar ahir amb una sessió de mentoring amb els emprenedors desenvolupada per Manolo Pastor, de Da Vinci Business School, i amb la presentació dels projectes empresarials d'aquesta primera edició. Una comissió formada per Magui Candela (Àgora-Ajuntament d'Alcoi), Jesús Casanova (Director CEEI Alcoi-València) i Javier Expósito (JOVEMPA Alcoià-Comtat), van escoltar els projectes que es van presentar a la fase de concurs, sent aquests: Studio Design Marti’s, Plataforma Darwin, Present Perfecte, La Chica de las Plantas, Maleta Plegable, ST Cálculo Estructural i Turnatur.

Segons Manolo Gomicia, regidor d'Empresa, Formació i Innovació, aquest projecte "és un impuls a la creació de noves empreses no solament amb la posada a la disposició dels emprenedors d'un espai intel·ligent com és Àgora Coworking on instal·lar-se i desenvolupar el seu projecte, contactar amb altres emprenedors i generar networking, sinó, a més, a través de l'orientació, capacitació i tutela dels nous projectes que han rebut". Per a Jesús Casanova, director del CEEI Alcoi-València, tots els projectes que es van presentar ahir demostren "el potencial que té Alcoi i la resta de la comarca en l'engegada de noves iniciatives empresarials innovadores". En aquest mateix sentit, Javier Expósito de JOVEMPA va voler destacar "la valentia dels emprenedors que estan apostant per l'engegada dels seus projectes" i Magui Candela, de l'Àgora-Ajuntament d'Alcoi, va subratllar "l'esforç i dedicació" dels promotors dels projectes durant els tres mesos que ha durat el procés de llançament dels seus projectes.