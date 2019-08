The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Una empresa opta a construir la cubierta de la pista exterior del Francisco Laporta El concejal Miguel Juan Reig explica que es la tercera vez que se licita esta obra y que espera que sea la vencida - También habla de avances en las obras de ampliación del polideportivo, la nave para la gimnasia artística o la mejora en las instalaciones lunes, 26 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (26/08/2019) La cubierta de la pista exterior del polideportivo podría estar en su fase decisiva. Tras quedar dos veces desierto el concurso por la retirada de las adjudicatarias, una empresa opta al tercer proceso de licitación. Así, el Ayuntamiento ya ha pedido la documentación a la mercantil como paso previo a la adjudicación de la obra. De este modo lo ha explicado Miguel Juan Reig en Hoy por Hoy en la entrevista que le ha realizado nuestro compañero Deportes, Ismael Mayor. También está en marcha el proceso previo a la licitación de la ampliación del Francisco Laporta con los últimos trámites administrativos. Por último, el concejal ha destacado otros aspectos las mejoras realizadas en el polideportivo o en el campo del Collao o como el traslado a una nueva nave provisional de la gimnasia artística a la espera de la ubicación definitiva.