Una falla recrea la història de 'La Maria no té por', de Francesc Gisbert

L'imaginari de les nostres comarques arriba a la festa valenciana per excel·lència. La Falla Infantil Na Jordana va acabar el dimecres la seua Plantà amb un monument inspirat en els personatges del popular llibre de l'autor alcoià Francesc Gisbert, La Maria no té por.

La que és una de les falles més importantants i amb categoria especial de València, ha volgut dedicar enguany el seu monument a recordar i retre homenatge als espantacriatures, els personatges fantàstics de les nostres històries populars, que Gisbert va immortalitzar en el seu conte. La Maria no té por és una història escrita per Gisbert a partir d'una cançó de Dani Miquel. En ella, apareixen el Butoni, la Quarantamaula, les Encantades, els Donyets, el Dimoni Banyeta, la Bruixa Marinera...Els artistes fallers, els germans Jesús i Josep García Pérez, han estat els encarregats de donar la seua particular visió dels personatges en la falla titulada "Marieta, ja te tinc...", amb un disseny original i innovador, a partir del conte de Gisbert. Com a nota graciosa, s'ha informat que els germans García han fet un parell de monstres amb una cara inspirada en Francesc Gisbert i Dani Miquel, i el públic que passe per la falla haurà d'identificar-los.

La Maria no té por està editada per Andana Edicions i ja per la tercera edició, sent un èxit de vendes i de popularitat entre els més menuts. Ha originat una continuació en la col·lecció "Els amics dels monstres". Una altra prova de la bona acollida és el fet que la companyia teatral Disparatario, estiga representant una adaptació teatral del conte de La Maria no té por per tot el territori valencià i la resta de l'estat.