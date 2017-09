The examples populate this alert with dummy content

MURO Una feria para abrir boca Muro ha inaugurado la feria gastronómica que, en su décimo tercera edición, ofrecerá productos variados de la zona de treinta expositores - Al acto de apertura ha asistido el conseller de Economía y Comercio, Rafael Climent viernes, 29 de septiembre de 2017 El municipio de Muro ha inaugurado este viernes tarde, a las siete y media, la décimo tercera edición de su Feria Comercial del sector agroalimentario y gastronómico. Al acto ha asistido el conseller de Economía y Comercio, Rafael Climent que, acompañado de dolçaines i tabals, se ha dirigido junto al resto de la comitiva, encabezada por la alcaldesa, Jaqueline Cerdà, y la concejal Carolina Iváñez, desde el Ayuntamiento hasta la plaça del Matzem. Allí, una treintena de expositores se dan cita hasta el domingo para ofrecer los mejores productos de proximidad a los visitantes. "Cuando empezó la feria, se pensaba que sería una quimera, que no iría bien, además, comenzamos con recursos limitados pero una apuesta decidida", señala Climent. Una cita con la gastronomía que comenzó cuando él era alcalde del municipio y que, trece ediciones después, "se consolida".