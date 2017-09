The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN COMERCIAL Una feria para salir con la boda puesta Bodalcoy arranca en el nuevo marco del Castell de Barxell con la participación de 24 expositores sábado, 30 de septiembre de 2017 Bodalcoy, la feria que reúne la oferta para organizar ceremonias, ha comenzado en los nuevos salones del Castell de Barxell. La cuarta edición de esta feria surgida de la unión de los profesionales del sector, congrega a 24 expositores. La organización ha tenido que plantarse en este número por exigencias del espacio que acoge este año el certamen, como reconcoe Xavi Martínez, responsable del Castell de Barxell. La organización ha dispuesto un servicio de traslado con limusina para los novios. Prevé además exhibiciones, catas y actividades de animación. El sábado y el domingo la feria atenderá a sus visitantes en horario comercial.