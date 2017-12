The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Una fiesta en familia El colegio Salesiano San Vicente Ferrer celebra la primera fiesta del aprendizaje externa del curso, con los alumnos de Infantil y Primaria como protagonistas lunes, 04 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio San Vicente Ferrer asistieron el pasado viernes a la primera Celebración del aprendizaje del curso 2017/2018. Con la ambientación de la mítica serie de animación Érase una vez... El cuerpo humano, los escolares compartieron con sus familiares lo aprendido en el proyecto trabajado durante el último mes y medio. A las 16:15 de la tarde se abrieron las puertas del centro para que los asistentes pudiesen acceder a las aulas de sus hijos, hermanos, nietos... Todos los alumnos, organizados y guiados por sus profesores, explicaron los contenidos aprendidos y las tareas realizadas, siendo los auténticos protagonistas de la Fiesta. Pese a que las condiciones climatológicas no eran las más propicias, las clases estuvieron llenas en todos los niveles. Destaban las caras de complicidad y alegría entre familiares y alumnos, manifestando lo positivo de la actividad y el interés que los padres sienten por compartir el aprendizaje de sus hijos. El claustro de profesores está trabajando ya en el siguiente proyecto con el objetivo de crear un aprendizaje motivador y significativo para sus alumnos. Por su parte, los alumnos lo esperan con entusiasmo.