RECONOCIMIENTO "Una fiesta singular, especial y única" El año festero arranca marcado por el reto de conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/04/2018) El año festero que arranca está marcado por el reto de conseguir para la Fiesta la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial. La Asociación de San Jorge está recogiendo el apoyo de entidades de la ciudad a esta declaración, que debe conceder la Conselleria de Cultura. Es un reconocimiento que, aparte de garantizar la preservación de la Fiesta, le ofrece visibilidad y abre la puerta a solicitar la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Así lo explica el director del Museo Arqueológico, Josep María Segura, que ha participado en la elaboración de la documentación entregada a la conselleria. "El primer paso es el control de la fiesta para que mantenga su espíritu y su esencia. Una parte importante es la visibilidad. Sin ese requisito no podremos entrar en la categoría internacional". La documentación argumenta los motivos por los que la Fiesta de Alcoy merece ser declarada Bien de Interés Cultural, así como una exhaustiva descripción de los actos. José Pascual, director del Museu Alcoià de la Festa, explica que textualmente detalla que es "una fiesta singular, especial y única". La Fiesta aspira a ser el tercer Bien de Interés Cultural Inmaterial de Alcoy. Ese título ya lo tienen el Betlem de Tirisiti y la Cabalgata de Reyes.