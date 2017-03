The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Una fiesta única Los Nanos con sus críticas han convertido El Raval de Cocentaina en el punto de mira de la comarca miércoles, 22 de marzo de 2017 Público de todas las edades y de distintos puntos de la comarca han comenzado a acudir a El Raval de Cocentaina para comprobar el trabajo de sus vecinos en la elaboración de los Nanos y sus críticas. "Lleva un poco de trabajo porque las críticas cambian cada año", explicaba una vecina. El origen de la fiesta, que ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días, es incierto. Año tras año ha ido ganando popularidad y no sólo entre los contestanos sino también en las poblaciones vecinas y centros escolares. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, no ha querido perderse esta celebración, que considera única. "Por sus carácteristicas no hay otra igual".