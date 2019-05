The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Una filosofía de vida Benja Francés y Sonia Bou nos cuentan su experiencia en el Mundial de Katas desde la Venta Sant Jordi martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/05/2019) El pasado mes de abril Amsterdam acogió el Mundial de katas donde hubo representación alcoyana con Benja Francés y Sonia Bou, además del murero Hugo Cruz, y Rafael Arévalo como coach. Los dos alcoyanos han estado en la Venta Sant Jordi, en Ser Deportivos para hablarnos de su deporte, de la experiencia y de lo que supone en la vida esta disciplina. Además, Francés y Bou participó un mes antes en el campeonato de Europa consiguiendo subir al podio. No te pierdas todo los que nos han contado en el amable entorno de la venta Sant Jordi que ya tiene abierta los fines de semana su terraza de verano