ESCUADRA VASCOS Una formación para la historia La filà Vascos presenta la primera escuadra femenina en una Entrada viernes, 22 de abril de 2016 El imparable camino hacia la plena integración de la mujer en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy tiene para siempre una fecha destacada: la del 22 de abril de 2016, la jornada en la que por vez primera ha desfilado una escuadra femenina en las Entradas. Las once festeras de la filà Vascos han sido las encargadas de escribir esta página para la historia. Desde el mismo punto de la arrancà, con María Vicedo como cabo, y hasta los últimos metros del recorrido, la formación ha estado acompañada de un público entusiasta que no ha obviado la trascendencia histórica del momento. Las componentes de la escuadra han estrenado, además, el nuevo diseño femenino aprobado el pasado 16 abril por la Asamblea General de la Asociación de San Jorge. Las mujeres han formado la primera de las dos escuadras con las que han participado los Vascos en la Entrada.