Moros y Cristianos Una Gloria para hacer historia La Fiesta 2018 da el pistoletazo de salida con la primera Gloria en la que participan mujeres, que ha arrancado a las diez de la mañana de este domingo desde la plaza de España domingo, 01 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los Moros y Cristianos de Alcoy han vuelto a hacer historia este domingo. Cinco glorieras, procedentes de cuatro filaes, han desfilado por primera vez en un día que quedará marcado en el calendario. Las tropas de Daniel Méndez, bando moro, han marchado con tesón en el que es el último año de este sargento al frente del cargo. De igual manera han salido a la calle los cristianos, guiados por Javier Lerma, que se estrenó el año pasado en el cargo. La música ha sido imprescindible para no perder el paso en este día de esta primera Gloria mixta: La Societat Unió Musical, la Societat Musical Nova y la Corporació Musical Primitiva han participado en el esperado encuentro. Además del acto oficial, otros 28 glorieros y glorieras han acercado la Fiesta hasta el Hogar de San José y el Preventorio. Esta noche tendrá lugar la entradeta del berenar. Las primeras entradetes están previstas para el jueves, por Sant Nicolau. Mientras tanto, la Fiesta continúa avanzando.