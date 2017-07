The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN Una guía para conocer el deporte interior bruto La Diputación edita cuarenta páginas para potenciar el turismo deportivo, con información sobre las modalidades que se practican en la provincia y un apartado especial sobre accesibilidad y deporte adaptado martes, 04 de julio de 2017 Cuarenta páginas, tanto en papel como en digital, en castellano y en valenciano, que incluyen mapas, fotografías e infografías. Así se conforma la nueva guía que el patronato Costa Blanca ha elaborado, junto a ayuntamientos y clubs de la provincia, con el objetivo de potenciar el turismo deportivo. El libreto dedica un apartado a hablar de accesibilidad y deporte adaptado y otro a los dos Centros de Análisis e Investigación Deportiva de la provincia, además de abordar los destinos de referencia para las distintas modalidades deportivas que pueden practicarse en el interior y en la costa, como detalla el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez: "Desde la vela, el golf, el cicloturismo, el tenis; en fin, todos los deportes que pueden practicarse aquí, en la provincia de Alicante, lo que pone de manifiesto que Costa Blanca apuesta por el deporte como un elemento de dinamización económica". La guía, que la Diputación presentó el pasado 30 de junio en La Nucia, se completa con información sobre los partidos, torneos y competiciones, nacionales e internacionales, que se suceden en los diferentes municipios de la provincia.