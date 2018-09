The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Una guía para crear ciudades inteligentes El campus de Alcoy de la UPV y el Ayuntamiento editan el libro con las conclusiones del primer congreso Small and Medium Smart City martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una guía para aplicar la tecnología en las ciudades pequeñas y medias. Es el objetivo del libro que el campus de Alcoy ha editado con las comunicaciones del primer congreso de Ciudades Inteligentes, celebrado el pasado febrero. La publicación recoge nueve trabajos sobre sistemas de recopilación de datos, soluciones de movilidad, turismo y gestión de residuos. Begoña Cantó, presidenta del comité científico del congreso, no duda de que las conclusiones pueden ser útiles para la gestión de ciudades medias y pequeñas. El libro tiene carácter científico y está editado en formato de papel y también en el blog del congreso, cuya coordinadora general es Vanesa Iacono. “Hemos querido aunar las comunicaciones científicas con las ponencias de técnicos y representantes de ciudades que aportaron sus experiencias de gestión”, ha explicado. El concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, ha confirmado que el congreso Small and Medium City tendrá carácter bianual y la segunda edición se celebrará en 2020. Gomicia ha destacado la gran implicación del campus en la organización del congreso y en el proyecto para convertir Alcoy en ciudad inteligente.