PATERNA CF 0-0 CD ALCOYANO Una jornada menos, misma ventaja Empate sin goles entre el Paterna y el Alcoyano. Los blanquiazules dejan escapar una oportunidad de incrementar su ventaja sobre los rivales directos domingo, 23 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Primera parte espesa de los jugadores blanquiazules a los que les costó entrar en el partido y a adaptarse a las condiciones del terreno de juego. Gran primera mitad de Peiró que forzó gran cantidad de faltas y bajaba todos los despejes de la defensa alcoyanista. En los primeros minutos se vio a un Paterna presionando al Alcoyano en la salida de balón y con ganas de conseguir la victoria. A pesar de que llegaban con cierto peligro, José Juan no tuvo que hacer ninguna parada. La acción más peligrosa fue un disparo de Civera que despejó Raúl. A partir del minuto 15 el Alcoyano empezó a tener más la posesión del balón, pero tampoco gozó de grandes oportunidades. Tan solo un cabezazo de Navarro que se fue fuera, tras un saque de esquina sacado por Acevedo y un disparo desde fuera del área de Jony Ñiguez. Al inicio de la segunda mitad el entrenador alcoyanista Vicente Parras hizo el primer cambio: entraba Devesa por Mikel Solís, que se marchaba lesionado. El Alcoyano empezó la segunda mitad mejor que la primera, con más posesión y control del partido. En el minuto 10 Acevedo lanzó un disparo de libre directo que se fue a córner. En el minuto 15 el Alcoyano hacía el segundo cambio: entraba Ruba por Peiró, que hizo un gran partido. En el minuto 20 José Juan salvó el gol del Paterna, con un paradón a un disparo de Carrasco. A la siguiente jugada Parras hizo el tercer y último cambio en la filas del Alcoyano: entraba Oscar Díaz por Fran Machado. En el minuto 25 Acevedo tuvo el gol en un disparo de fuera del área que se marchó fuera por poco. El jugador de San Vicente del Raspeig, tuvo otra ocasión que, esta vez paró Chencho, tras una jugada combinativa entre él y Oscar Díaz. Ruba a la contra tuvo la oportunidad pero el disparo se marchó fuera. Próximo partido Alcoyano-Novelda el domingo a las 17:00 de la tarde, desde las 16:45 estaremos en directo en Radio Alcoy para contarte el partido.