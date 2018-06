The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Una llegenda per aprendre de la història i la natura El professor Emili Agulló publica un llibre amb activitats per conéixer el passat iber d’Alcoi i la seua riquesa natural sábado, 09 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (08/06/2018) La llegenda de Lilium, que el professor Emili Agulló presenta aquest dilluns (19.00 hores) al Círculo Industrial, és molt més que un llibre. És la base d’un projecte educatiu per promoure l’aprenentatge del passat iber d’Alcoi i fomentar el coneixement de la flora i la fauna a les muntanyes del terme municipal. “És el material que a mi m’haguera agradat tindre per donar classe als meus alumnes”, explica Agulló. Una història fantàstica ambientada en els antics assentaments ibers d’Alcoi dona peu a una guia didàctica que planteja nombroses activitats amb les quals els estudiants “poden aprendre d’una forma lúdica”: fent excursions, visitant el Museu Arqueològic, creant un herbari amb les espècies més comunes d’Alcoi, reforestar espais naturals o investigar l’origen de les petjades d’animals al bosc. La proposta d’Agulló ha despertat interés en escoles de la província, que ja han demanat un contingent de llibres per treballar el projecte educatiu. La iniciativa l’arredoneix el seu caràcter solidari: una part dels beneficis aniran destinats a investigació mèdica.