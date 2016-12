The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES CABALGATA 2015 Una magia muy real Los Reyes Magos hacen su entrada en Alcoy y reparten los regalos apoyado por los populares ‘negres’- El público abarrota las calles de la ciudad para saludar a los monarcas de Oriente lunes, 05 de enero de 2015 escúchalo en AUDIO Nadal Alcoià (05/01/2015) Melchor, Gaspar y Baltasar han cumplido con su cita anual. Han visitado Alcoy, como cada 5 de enero desde hace 130 años. Han adorado a la Sagrada Familia y han repartido centenares de juguetes gracias a la ayuda de los pajes, los populares negres. Los monarcas de Oriente, a lomos de camellos, han recorrido las calles de la ciudad, inundadas por una multitud. Las caras emocionadas de los niños, la satisfacción de sus padres, los pajes subiendo las escaleras, los grupos de danza bailando piezas populares… Todo ha confluido para hacer realidad una tradición que se celebra de forma ininterrumpida desde 1885, aunque hay referencias a una Cabalgata anterior, la de 1866. La fiesta está declarada Bien de Interés Cultural, de Interés Turístico Nacional y busca la declaración de Patrimonio de la Humanidad. El desfile real ha comenzado poco después de las 18.15 horas desde El Camí. A los monarcas les han acompañado en la organización la filà Abencerrajes, la Cofradía del Cristo Agonizante y la Armónica Alcoyana. Después de las 20.00 horas los Reyes han llegado a la plaza, donde se ha desarrollado uno de los momentos más emotivos: el de la Adoración. Tras recorrer las calles de Alcoy, este martes, 6 de enero, visitarán las residencias geriátricas de Emilio Sala y el Preventorio, así como el Hospital Virgen de los Lirios.