The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Una manera diferente de entender el deporte Holistic Fit es el nombre del nuevo gimnasio que va a abrir sus puertas en Alcoy y que se centra en la “calidad de vida” viernes, 01 de septiembre de 2017 Entenza acoge la sede de Holistic Fit, un nuevo gimnasio encabezado por Pedro Jiménez, director-gerente y entrenador personal del centro. Un equipo de cuatro personas, entre instructores, nutricionistas y la asesora Elena Escrivá, serán los encargados de dirigir los grupos de entre 6 y 8 personas en diversas modalidades deportivas, entre ellas: yoga, pilates, GAP, K-Stretch o entrenamientos funcionales. Jiménez y Escrivá han contado en Radio Alcoy todos los detalles de este proyecto que verá la luz el lunes 11 de septiembre aunque la semana anterior habrá jornada de puertas abiertas para todos aquellos interesados en saber más sobre este gimnasio, enfocado a la “calidad de vida”, puntualiza Jiménez. Hasta el mismo 4 de septiembre la matrícula será gratuita. Una de las novedades de este gimnasio es la aplicación móvil a través de la que los socios podrán cambiar sus clases, ver horarios o incluso realizar entrenamientos desde casa.