ATLETISMO Una Media Maratón Unión Alcoyana que bate récords La novena edición de esta prueba ha superado cifras de inscripción y de tiempos, en especial en el registro del ganador, Ouais Zitane - La alcoyana Lorena Rodríguez se ha vuelto a imponer en el 10K con un minuto menos que en la carrera de hace un año domingo, 15 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La novena edición de la Media Maratón Unión Alcoyana Seguros ha sido la de los récords. Por un lado se ha superado la inscripción y por otro se han batido registros de tiempos en meta. En la Media, el ganador ha sido el marroquí Ouais Zitane, quien se ha impuesto por una diferencia de algo más de medio minuto al varias veces vencedor de la prueba, el villenense Andrés Micó. Zitane ha batido el récord de la prueba con un tiempo de 1 hora 6 minutos y 48 segundos, más de un minuto por debajo del registro anterior de Micó que estaba en 1 hora y 8 minutos. En féminas la ganadora ha sido Mari Tamarit con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 44 segundos, seguida por Cristina de la Torre y Arrate Llasino. Por lo que respecta al 10K, al cuarto de Maratón, se ha impuesto en hombres el valenciano Andrés Navío, en su primera participación en la prueba, con 34 minutos y 12 segundos, y en mujeres la alcoyana Lorena Rodríguez con un tiempo de 37 minutos y 57 segundos, un minuto menos que su anterior registro, récord femenino de esta distancia en esta cita. Si seguimos con la participación local en la Media Maratón el primer alcoyano ha sido Eric Baena, cuarto, seguido por Santi Peidro, quinto. Tercero en meta ha entrado Eduardo Pascual Verdú. El ultrafondista villenero afincado en Alcoy, Vicente Juan García, ha sido segundo en la categoría Veteranos A, tras Eduardo. La primera local en la Media ha sido Andrea Ferrándiz. En el cuarto de Maratón el primer local ha sido Jairo Laguna, primero en promesas, segundo en Veteranos A ha sido Vicente Cardona, primero en Veteranos B David Román y segunda en sénior, Gema Payá y Pilar Gadea, segunda en Veteranas A. En la Media por equipos se ha impuesto el Trivici Team, seguido del UPV y del Llebres de Muro y por relevos en chicos Valerunners, con Sergio y Raúl, en chicas Tuerca y Tornillo con Carolina y Anabel y en mixto Vibe con Begoña y Víctor, seguidos de los alcoyanos Silvia Alós y David Ruiz con Chepeche. En el Cuarto 10K por equipos primero ha sido el SR Team, seguido del Llebres de Muro y del 226 ERS Endurance School en chicos y en chicas el Club Atletisme Alcoi, segundo el Dulcebebé Ontinyent y tercero las Guerreras del APER Alcoi. Respecto a la inscripción en la carrera absoluta en las distintas distancias, Media, Cuarto, Marcha senderista y Relevos, se han inscrito 1.556 corredores, más 331 en la Micromaratón previa para los más pequeños, sumando un total de 1.887 inscritos, récord de las nueve ediciones que se llevan disputadas. El concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, estaba muy satisfecho por el desarrollo de la prueba y ha anunciado novedades para la décima edición.