The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Una mirada a la vida de Donya Amàlia Àngel Beneito, Alfonso Jordá i Paco Blay els donen a conèixer l’exposició, a la casa d’Ambaixador Irles, que mostra la tasca docent i social d’aquesta professora a principis del segle XX martes, 17 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/09/2019) La casa situada al número 23 del carrer Ambaixador Irles va ser el lloc on Donya Amàlia va desenvolupar la seua tasca educativa i social. En aquest escenari ara es dona a conèixer aquesta figura gràcies a l’exposició realitzada pels professors i historiadors Àngel Beneito, Paco Blay i Alfons Jordá –qui, també, és besnet de Donya Amàlia- amb la col·laboració del Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA) i l’Ajuntament d’Alcoi. En Hoy por Hoy Alcoy hem parlat amb ells perquè els contaren més detalls sobre aquesta mostra i la seua protagonista, Amàlia Garcia Miralles.