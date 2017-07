The examples populate this alert with dummy content

EL RACÓ DEL CRIM Una mort per 50 euros El periodista Mario Candela aporta noves dades de l'assassinat d'un home al carrer d'Onofre Jordà – Els fets guarden similitud amb altres fets ocorreguts a Alcoi sábado, 08 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO El Racó del Crim (06/07/2017) L'actualitat ha escrit un nou capítol a El racó del crim. El periodista Mario Candela aporta noves dades sobre la mort a ganivetades d'un home de 40 anys a un habitatge del carrer d'Onofre Jordà. Segons les seues fonts, el mòbil del crim fou una discussió per un deute de 50 euros, vinculat al tràfic de drogues.

Els fets ocorreguts el 30 de juny són semblants a altres crims que s'han enregistrat a la ciutat. Un d'ells, l'any 2011, on la víctima va salvar la vida, es va produir per un deute de 10 euros. Al programa, Candela reflexiona sobre l'opacitat informativa de la policia i les dificultats a l'hora de transmetre uns fets que provoquen alarma i preocupació a la ciutadania.