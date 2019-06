The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Una Mostra de Teatre muy aplaudida La 29 edición de la feria de las artes escénicas reúne a 6.400 personas durante cuatro días y los profesionales destacan el alto nivel de las obras viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La 29 edición de la Mostra de Teatre, que ayer bajó el telón, ha conseguido reunir a 6.400 espectadores en las 27 funciones que se desarrollaron del lunes al jueves y en las actividades profesionales. Miquel Santamaría, director de la Mostra de Teatre, explica que esta cifra es "algo mejor respecto a otros años, que la Mostra duraba más días, y eso nos reafirma en la percepción que teníamos de que no es necesario más días, sino que sean más compactos". Raül Llopis, edil de Cultura, también subraya la gran afluencia, signo de que "la ciudad ha hecho suya la Mostra". La organización de la feria de las artes escénicas está muy contenta con este balance y con las buenas impresiones que han dado los profesionales. Santamaría indica que los expertos han destacado que "la Mostra de este año tenían un nivel altísimo en cuanto a la calidad de las obras. Son propuestas que fácilmente pueden entrar en las agendas de programación de muchos teatros y salas culturales de la Comunidad y de otros lugares". Para este año, los focos ya se han apagado en esta feria de las artes escénicas pero la Mostra de Teatre ya camina hacia su 30 edición.