COCENTAINA Una niña de 8 años, en la UCI tras sufrir un accidente de tráfico La menor, que viajaba en el coche con su abuela, también herida, ha sido trasladada a Alicante por una contusión pulmonar jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/11/2017) Un niña de 8 años ha sufrido una contusión pulmonar este jueves por la mañana tras sufrir un accidente de coche en Cocentaina, en el acceso a la autovía A7 desde la rotonda de Decathlon. La menor ha sido trasladada a la unidad de cuidados intensivos del hospital General de Alicante. El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana en la salida sur de Cocentaina, según los bomberos. El vehículo en el que la niña viajaba con su abuela se ha estrellado, por razones que se desconocen, contra un muro. La niña y la mujer, que sufría rotura de clavícula, han sido rescatadas por los bomberos y trasladadas al hospital de Alcoy. No obstante, la pequeña ha sido derivada al hospital General de Alicante. Permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos.