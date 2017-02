The examples populate this alert with dummy content

ANY JOAN VALLS Una noche con Valls El Círculo Industrial acoge el jueves 2 de marzo la propuesta Balls amb Valls, un espectáculo que pretende recrear una noche de verbena amenizada con los textos de Joan Valls y música de la época martes, 28 de febrero de 2017 El Círculo Industrial bailará al ritmo de los textos de Joan Valls en una noche de verbena adaptada a nuestros días. La interesante propuesta será el jueves, 2 de marzo, a partir de las 20.30 horas, en el Círculo Industrial. Sacar a bailar los versos más arriesgados del poeta Joan Valls sin perder la actualidad. Este ha sido el objetivo del escritor Jordi Botella, impulsor de la original propuesta Balls amb Valls. Un espectáculo que guarda como objetivo crear una sinergia entre los boleros de antes con la letra modernizada, en puro directo e interpretada por el actor Juli Cantó, de Valls. Moisés Olcina es el director musical de este guateque que recuerda la faceta más lúdica del que fue músico de la Societat Musical Nova y que, como Valls, celebra aniversario este año. La Orquesta Iris revivirá sus mejores momentos este jueves, en esta verbena contemporánea de entrada libre y muy recomendable para todos los públicos.