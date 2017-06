The examples populate this alert with dummy content

REPARACIÓN Una obra para corregir daños en la estructura del puente Un informe advierte de las grietas en al menos una de las pilastras, que será revisada para poner en marcha una tercera fase de rehabilitación de la infraestructura lunes, 26 de junio de 2017 “No es una simple reparación estética”, recalca el concejal de Obras en el Ayuntamiento de Alcoy, Jordi Martínez. Se refiere a la segunda fase de la rehabilitación del puente de San Jorge, que va a reforzar la estructura del tablero y a sentar las bases de una tercera fase para garantizar la seguridad del estribo más próximo al hotel Reconquista, que según un informe técnico sufre daños por grietas. Los trabajos que desde este lunes van a mantener cortado el puente a lo largo de dos meses incluyen el tratamiento de las vigas de la estructura del puente. Según Martínez, los informes revelan que su mal estado ha generado daños en la viga. “Vamos a ver cuál es el comportamiento del tablero tras esta obra para actuar después en el estribo”, afirma el concejal, que insiste en la necesidad de intervenir para evitar problemas más graves, como los que hace un año obligaron a cerrar el puente de Fernando Reig. El estribo de la parte derecha visto el puente desde Cervantes tiene una grieta “importante” de en torno a cuatro centímetros. La intervención es necesaria, según un informe técnico que está sobre la mesa del Gobierno local desde septiembre del año pasado. “Este es uno de los motivos por los que la obra debía comenzar cuanto antes”, razona Martínez. El Gobierno local calcula que la tercera fase de la obra, la que corregirá los daños en la pilastra y revisará el resto, costará entre 300.000 y 400.000 euros. “Al final, la rehabilitación del puente nos habrá costado sobre un millón de euros”, añade. La segunda fase, en marcha desde mitad de junio, renovará los materiales de las vigas de la estructura, lo que, según el Gobierno, reducirá el peso del tablero. En la parte estética, la obra eliminará las protecciones de piedra, ampliará las aceras y establecerá dos carriles de circulación. El proyecto cuesta 280.000 euros. Alternativas de tráfico Hasta finales de agosto la obra mantendrá cortado al tráfico el puente, que recientemente cumplió 90 años desde su construcción. El Ayuntamiento ha habilitado el cauce del río Riquer como alternativa para acceder a la zona Centro. Además, la plaza de la universidad dejará de ser peatonal para permitir el acceso de vehículos a la Zona Alta. Solo está autorizada la circulación en sentido ascendente. El transporte público también sufre cambios. El paso de peatones estará permitido durante todo el periodo de obras.