Una obra de Raül Botella ilustra la portada de ‘Magia’ RADIO ALCOY completa su homenaje al artista alcoyano con la elección de un cartel creado para la Cabalgata de 2007 martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Raül Botella (Alcoy, 1976-2012) es el autor de la portada de Magia, la primera Guía de Navidad de Alcoy, que podrá conseguirse a partir de este viernes. RADIO ALCOY ha escogido un cartel que Botella diseñó para la Cabalgata de Reyes de Alcoy del año 2007. La obra ha sido cedida por la familia del artista. Con esta elección, RADIO ALCOY completa el homenaje que a lo largo de este 2017 ha rendido al creador alcoyano. En abril, la portada de la Guía de Moros y Cristianos, Festa!, ya fue ilustrada con un trabajo de Botella. El pasado 16 de noviembre, el suplemento cultural Tragaluz (jueves, 19.20 horas) dedicó un especial a repasar la trayectoria del pintor con motivo de la exposición de su obra inédita y la edición de un libro que recoge todos sus trabajos. La imagen de portada de Magia representa el momento de la Adoración y la icónica imagen de los pajes con sus largas escaleras para acceder a los balcones de las casas modernistas de San Nicolás. Todo ello bajo el prisma particular de Botella. Con este trabajo optó al concurso de cartel anunciador de la Cabalgata de 2007, un reto que no pudo alcanzar. Un proyecto periodístico de alta calidad A través de 128 páginas, el equipo periodístico de RADIO ALCOY desgrana las claves del Nadal Alcoià, con horarios de todos los actos y reportajes sobre los principales acontecimientos. La guía pone de manifiesto el esfuerzo compartido de numerosos colectivos de la ciudad para hacer realidad una Navidad mágica, como indica el nombre de la revista. No esperen solo información sobre el Betlem de Tirisiti y la trilogía de Reyes. La Navidad es mucho más, como pone de manifiesto una publicación que incluye una sección sobre gastronomía navideña y ofrece recomendaciones para disfrutar de los mejores restaurantes de la ciudad. Respecto de la Cabalgata, la guía repasa su dilatada historia y establece un curioso ranking de los desfiles de Reyes más antiguos de España. Es una de las particularidades de una guía ilustrada con imágenes de Gonzalo Belenguer, Paco Grau o Juani Ruz y dibujos de Rosana Crespo y Pep Sellés. RADIO ALCOY mantiene en Magia el formato de bolsillo para facilitar su consulta tanto a vecinos como visitantes. El proyecto cuenta con el respaldo de anunciantes, del Ayuntamiento de Alcoy, de la Conselleria de Economía Sostenible y la Agència Valenciana de Turisme.