The examples populate this alert with dummy content

REHABILITACIÓN Una oficina para impulsar la calle de San Francisco El Ayuntamiento adjudica por 59.184 euros la obra para adecuar las nuevas instalaciones de la Concejalía de Comercio viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado la obra para convertir el bajo del número 38 de la calle de San Francisco en la nueva oficina de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy. El proyecto, con un presupuesto de 59.184 euros, busca dinamizar la zona Centro. Construcciones Cantó se encargará de reformar la antigua papelería Hispania. Los trabajos, según el Gobierno local, del PSOE, estarán acabados en el primer trimestre del año que viene. La iniciativa fue reivindicada por la Mesa del Centro. Vanessa Moltó, concejal de Comercio, reconoce que “dinamizar la calle Sant Francesc es una prioridad, por eso aprovechamos un edificio municipal para ofrecer servicios que ayuden a crear tránsito de gente”. La edil sostiene que esta nueva oficina, junto con la nueva sede de la Universidad de Alicante en la sede de la Cámara de Comercio, “será un buen impulso para la dinamización de este eje fundamental del Centro histórico». Moltó apunta que están en marcha las ayudas comerciales para negocios que se implanten en el centro de Alcoy, especialmente, en el área prioritaria que también engloba en la calle Sant Francesc. El plazo para presentar las ayudas acaba el 15 de noviembre y se puede pedir información en la Concejalía de Comercio, que actualmente está en el Ágora. Las subvenciones son tanto para abrir nuevos negocios como para rehabilitar locales para implantar negocios. La regidora subraya que el Ayuntamiento ha puesto en marcha Mesa del Centro y ha encargado un plan estratégico para el barrio. Moltó resalta la “apuesta decidida” del Ayuntamiento por el núcleo histórico de la ciudad con y la colocación de diferentes servicios municipales en aquellos puntos que ayuden a regenerar las calles que se encuentran fuera del recorrido más noble. En los últimos años, se ha inaugurado el Ágora en la planta superior del Mercado de Sant Mateu, los nuevos juzgados en la Plaça de la Mare de Déu, unas actuaciones que se completarán en 2018 con la reapertura del Centre d’Art.